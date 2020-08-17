Інтер – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги Європи

Інтер – Шахтар

Ліга Європи, 1/2 фіналу

17 серпня, 22:00. Дюсельдорф, Еспріт-Арена

Головний арбітр: Шимон Марчиняк

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Жунір Мораєс заявив, що нинішній Шахтар намагається брати приклад із команди, яка виграла Кубок УЄФА у 2009 році. Амбітно? Так! Але мусимо визнати, що у колективу Луїша Каштру сітка набагато складніша, у Мірчі Луческу і Ко не було таких серйозних опонентів, як нинішній Інтер. Ймовірно, з усіх півфіналістів донеччанам випав найбільш незручний суперник, але одноматчевий формат дуелі збільшує шанси на вихід у наступний раунд.

Інтер – Шахтар: прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги Європи

Історія протистоянь сьогоднішніх команд доволі бідна – вони провели між собою лише два поєдинки майже 15 років тому, коли змагалися за вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів. Тоді на РСК Олімпійський у Донецьку переміг Інтер (2:0) – відзначалися Обафемі Мартінс та Адріано, якого ще вважали дуже перспективним і грізним форвардом. Матч-відповідь у Мілані проходив без глядачів, і Шахтарю вдалося звести гру до нічиєї – на постріл Альваро Рекоби відповів Елано. Цікаво, що в тих матчах грали Даріо Срна та Хав'єр Занетті, які зараз працюють у менеджменті клубів.

Інтер – очевидний фаворит

Міланський клуб досяг значного прогресу під керівництвом Антоніо Конте. Фахівець успішно розвинув почате своїм попередником – Лучано Спаллетті. Останній повернув "нерадзуррі" в Лігу чемпіонів вперше із сезону-2011/12, а "граф" уже здобув "срібло" чемпіонату Італії на внутрішній арені, що стало найкращим результатом з часів треблу Жозе Моурінью. Щоправда, в Лізі чемпіонів "змії" не змогли пробитися бодай у плей-офф.

Відзначимо, що Інтеру не дуже пощастило з жеребкуванням – Барселона та дортмундська Борусія далеко непрості суперники, але вже у першому турі групового етапу міланці лише в компенсований час врятувалися від поразки проти чеської Славії. Поєдинки з каталонським грандом завершилися двома прикрими поразками, хоча "нерадзурі" об'єктивно заслуговували більшого. Зрештою, Конте, який так ненавидить другі місця, довелося замість плей-офф Ліги чемпіонів задовольнитися участю у другому за рангом єврокубку.

Цілком ймовірно, якби сезон був повноцінним, а матчі єврокубків проходили паралельно з іграми національних чемпіонатів, то Інтера на таких пізніх стадіях ЛЄ ми б не побачили. Річ у тім, що команда вела напружену боротьбу в Серії А, а глибина складу поки не дозволяє проводити ротацію без помітної втрати у якості. Однак зараз Антоніо Конте не мусить думати над правильним розподілом сил – до трофею залишилося лише два кроки, які Інтер налаштований подолати.

Саме міланську команду вважають безапеляційним фаворитом майбутньої зустрічі. В цьому є сенс, якщо порівняти хоча б вартість складу. Майже 590 млн євро проти 130 млн, зрозуміло, що не на користь "гірників". Інтер у Лізі Європи грає дуже потужно, передусім, в захисті – один пропущений м'яч у шести зустрічах, а в атаці є Ромелу Лукаку, який забиває у кожному матчі турніру. Та й загалом, Інтер – більш статусна та майстерна команда, яка, до того ж, спрагла до перемог.

Шахтар має чим здивувати статусних італійців

Донеччани теж перед початком сезону пережили зміну на тренерському містку. Паулу Фонсека перебрався змагатися з Антоніо Конте в Серії А на чолі Роми, а в Україну приїхав інший португалець – Луїш Каштру. Новий тренер у дебютному сезоні віддав Динамо аж два трофеї – Кубок та Суперкубок України, натомість вигравши УПЛ з рекордним відривом від другого місця (23 очки).

Проте головним досягненням варто вважати прогрес у єврокубках. Шахтар потрапив у непросту групу ЛЧ з Манчестер Сіті, Аталантою та загребським Динамо іще Ненада Б'єліци. Так, у плей-офф головного єврокубка вийти не вдалося, та й місце у Лізі Європі далося не дуже просто, але варто зауважати, що минулої осені Шахтар все ще проходив етап косметичної перебудови. Каштру не міняв нічого кардинально, а просто дещо спростив гру та пришвидшив переходи із оборони в атаку і навпаки. Від цього команда лише виграла. Фонсека одного разу виводив Шахтар в 1/8 ЛЧ, а от в ЛЄ двічі вилітав уже в першому раунді плей-офф, а Каштру відразу зробив з командою крок вперед.

Звичайно, турнірна сітка була прихильною до "гірників", але донеччани так впевнено проходили своїх суперників, що їх навіть почали записувати до фаворитів на перемогу. У Лізі Європи гучно звучить "бразильська самба", отож не дивно, що легіонери Шахтаря останнім часом все частіше стають фігурантами трансферних чуток. Гравці добре себе прорекламували, тому ніхто не здивується, якщо чинні чемпіони України невдовзі здійснять черговий гучний продаж у топ-чемпіонат.

Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20

Але бразильців ми згадали не просто так. Саме їхня варіативність та мобільність повинні стати головною зброєю проти Інтера. Команда Антоніо Конте дуже надійна при грі в захисті, але при цьому статична. Доведеться добряче розхитувати опонентів, щоб створити собі вільні зони. Однак важливо уникати контратак, інакше Лаутаро і Лукаку можуть буквально знищити оборону Шахтаря. Міланці не сильно будуть перешкоджати "гірникам" контролювати м'яч, а підопічні Каштру це вміють і люблять. Фактично, на перший план для донеччан вийде концентрація і терпіння, адже шансів проти такого суперника буде небагато.

Кадрова ситуація

Шахтар уже звично не зможе розраховувати на Ісмаїлі. Але відсутність основного лівого захисника це навіть не новина, адже "гірники" вже прибрали травмованого футболіста із заявки на ЛЄ. Хорошою новиною можна вважати повернення Давида Хочолави. Грузин відбував дискваліфікацію у грі проти Базеля і тепер претендує на місце у центрі захисту, який, між іншим, є найслабшою ланкою донеччан. Проте, не факт, що Каштру довірить Хочолаві місце у старті. Можна очікувати, що продовжить грати Валерій Бондар.

У Антоніо Конте проблем трохи більше. Травма Матіса Весіно не стане великою втратою для Інтера, а от пошкодження Алексіса Санчеса – цілком. Перша половина сезону чилійця у Серії А вийшла тьмяною, але після карантину нападник став справжнім лідером – 3 голи та 7 асистів переконали викупити його контракт у Манчестер Юнайтед. У грі проти Байєра Алексіс пошкодив підколінне сухожилля і майже не має шансів відновитися навіть до фіналу ЛЄ. Саме зараз для Інтера це серйозна втрата, але й вона не здатна похитнути статус абсолютного фаворита міланців у протистоянні з Шахтарем.

Орієнтовні склади на матч Інтер – Шахтар:

Інтер: Хандановіч – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку

Шахтар: Пятов – Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко – Антоніо, Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон, Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Букмекери одноголосно називають Інтер безумовним фаворитом матчу. Міланці серйозно налаштовані здобути трофей. Про це відкрито говорить Антоніо Конте, а також підтримує свого наставника Дієго Годін, який двічі вигравав цей турнір у складі Атлетіко. "Нерадзуррі" виглядають впевненими у власних силах, а головний тренер команди не дасть перерости цьому у самовпевненість. Потужність Лукаку може стати ключовим фактором, зважаючи на проблеми Шахтаря у центрі захисту. Зараз у Європі не так і багато футболістів, здатних індивідуально стримати фактурного бельгійця, а у донеччан таких – жодного. Буде дуже важко завадити Ромелу забити у 10-му матчі Ліги Європи поспіль.

Півфінал – це вже та стадія змагань, коли не можна не думати про фінал. Ось і гравці Шахтаря почали говорити про бажання повторити успіх команди 2009-го, але спочатку – Інтер. Пройти віце-чемпіонів Італії буде надзвичайно важко. Луїшу Каштру належить майстерно замаскувати усі слабкі сторони своєї команди, а його футболісти мусять витискати максимум навіть з напівмоментів. Якщо говорити метафорично, то на нас чекає класична зустріч "Давида та Голіафа". Шахтарю доведеться продемонструвати усю свою спритність та застосувати хитрощі, щоб здолати більш статусного опонента. Зрештою, ніхто не буде критикувати Шахтар у разі вильоту з ЛЄ, але й ніхто не заважає трошки помріяти.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи