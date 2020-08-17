Интер – Шахтер: фанаты Ювентуса изысканно потроллили принципиального соперника накануне полуфинала Лиги Европы

Активные болельщики Ювентуса отреагировали на слова бывшего президента Интера Массимо Моратти о вылете "старой синьоры" Лиона на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Экс-президент Интера саркастически отреагировал на вылет Ювентуса Лиги чемпионов в комментарии итальянским СМИ: "Одно дело вылететь из еврокубков от ПСЖ, а совсем другое дело – от Лиона, который в Лиге 1 занимает седьмое место".

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В ответ фанаты Ювентуса решили напомнить, от кого "нерадзурри" вылетали в еврокубках, начиная с 1989 года: Мальме, Боавишта, Лугано, Хельсингборг, Алавес, Вильярреал, Валенсия, Шальке, Марсель, Вольфсбург, Хапоэль Беер-Шева, ПСВ и Айнтрахт.

Напомним, полуфинал Лиги Европы Интер – Шахтер состоится уже сегодня, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе. Начало игры в 22:00.

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