toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Интер – Шахтер: фанаты Ювентуса изысканно потроллили принципиального соперника накануне полуфинала Лиги Европы

13:12 - Читати українською
Интер – Шахтер: фанаты Ювентуса изысканно потроллили принципиального соперника накануне полуфинала Лиги Европы
Фанаты Ювентуса / фото из открытых источников

Активные болельщики Ювентуса отреагировали на слова бывшего президента Интера Массимо Моратти о вылете "старой синьоры" Лиона на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

Экс-президент Интера саркастически отреагировал на вылет Ювентуса Лиги чемпионов в комментарии итальянским СМИ: "Одно дело вылететь из еврокубков от ПСЖ, а совсем другое дело – от Лиона, который в Лиге 1 занимает седьмое место".

Интер – Шахтер: анонс матча 1/2 финала Лиги Европы

В ответ фанаты Ювентуса решили напомнить, от кого "нерадзурри" вылетали в еврокубках, начиная с 1989 года: Мальме, Боавишта, Лугано, Хельсингборг, Алавес, Вильярреал, Валенсия, Шальке, Марсель, Вольфсбург, Хапоэль Беер-Шева, ПСВ и Айнтрахт.

Напомним, полуфинал Лиги Европы Интер – Шахтер состоится уже сегодня, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе. Начало игры в 22:00.

"Хотим сохранить нынешний состав до конца года": Сергей Палкин – о новом сезоне для Шахтера и оцифрованных предложениях

blog_ava
Интер – Шахтер: где смотреть матч 1/2 финала Лиги Европы 2019/20
09:25
6844
Теги
Шахтер Шахтер Интер Интер Ювентус Ювентус Лига Европы футбольные фанаты Интер - Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
15
мин
Интер
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?