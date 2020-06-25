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Інтер – Сассуоло: Шкріняр отримав сувору дискваліфікацію, Конте відбувся одним матчем

25 червня 23:50 - Читать на русском
Інтер – Сассуоло: Шкріняр отримав сувору дискваліфікацію, Конте відбувся одним матчем
Мілан Шкріняр / ФК Інтер

Основний захисник "чорно-синіх" пропустить кілька найближчих поєдинків своєї команди.

41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Крістіано Бірагі
86’ Борха Валеро
90+3’ Мілан Шкріняр
 
Франческо Капуто 4’
Доменіко Берарді 81’
Джанджакомо Маньяні 89’
4’ Франческо Капуто
41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Крістіано Бірагі
81’ Доменіко Берарді
86’ Борха Валеро
89’ Джанджакомо Маньяні
90+3’ Мілан Шкріняр

За підсумками поєдинку 27-го туру Серії А між Інтером та Сассуоло (3:3) захисник міланського клубу Мілан Шкріняр дискваліфікований на три наступні матчі, повідомляє видання Football Italia.

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Окрім дискваліфікації словацький захисник отримав 10 тисяч євро штрафу. Нагадаємо, під час матчу він побачив перед собою дві жовті картки за грубу гру, після чого був вилучений з поля.

Головний тренер міланського клубу Антоніо Конте дискваліфікований на одну гру, оскільки під час поєдинку отримав "гірчичник" за надмірні емоції.

До слова, невдача у матчі з Сассуоло залишила Інтер на третій сходинці і не дозволила наблизитись до лідерів чемпіонату – Ювентуса та Лаціо.

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Теги
Сассуоло Сассуоло Італія Антоніо Антоніо Конте Мілан Мілан Шкріняр Інтер - Сассуоло Інтер Інтер
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