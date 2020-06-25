Інтер – Сассуоло: Шкріняр отримав сувору дискваліфікацію, Конте відбувся одним матчем

Основний захисник "чорно-синіх" пропустить кілька найближчих поєдинків своєї команди.

За підсумками поєдинку 27-го туру Серії А між Інтером та Сассуоло (3:3) захисник міланського клубу Мілан Шкріняр дискваліфікований на три наступні матчі, повідомляє видання Football Italia.

Гравець Інтера неймовірним чином не влучив у порожні ворота та завадив команді перемогти – відео епічного курйозу

Окрім дискваліфікації словацький захисник отримав 10 тисяч євро штрафу. Нагадаємо, під час матчу він побачив перед собою дві жовті картки за грубу гру, після чого був вилучений з поля.

Головний тренер міланського клубу Антоніо Конте дискваліфікований на одну гру, оскільки під час поєдинку отримав "гірчичник" за надмірні емоції.

До слова, невдача у матчі з Сассуоло залишила Інтер на третій сходинці і не дозволила наблизитись до лідерів чемпіонату – Ювентуса та Лаціо.

Рома дублем Джеко вирвала перемогу над Сампдорією, Сассуоло врятував нічию з Інтером: Серія А, 27 тур, середа