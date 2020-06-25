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Гравець Інтера неймовірним чином не влучив у порожні ворота та завадив команді перемогти – відео епічного курйозу

18:34 - Читать на русском
Гравець Інтера неймовірним чином не влучив у порожні ворота та завадив команді перемогти – відео епічного курйозу
Роберто Гальярдіні / Фото з відкритих джерел

Півзахисник міланського Інтера Роберто Гальярдіні у матчі проти Сассуоло (3:3) припустився звірячого промаху з ближньої дистанції.

41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Крістіано Бірагі
86’ Борха Валеро
90+3’ Мілан Шкріняр
 
Франческо Капуто 4’
Доменіко Берарді 81’
Джанджакомо Маньяні 89’
4’ Франческо Капуто
41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Крістіано Бірагі
81’ Доменіко Берарді
86’ Борха Валеро
89’ Джанджакомо Маньяні
90+3’ Мілан Шкріняр

У рамках 27-го туру Серії А Інтер доволі несподівано втратив очки на власному полі. У поєдинку проти Сассуоло підопічні Антоніо Конте пропустили першими, а згодом відігравшись і вийшовши вперед, втратили перемогу на останніх хвилинах матчу.

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Курйозний момент стався на 64-й хвилині за рахунку 2:1 на користь господарів. Під час чергової атаки Лаутаро Мартінес розгойдав захисника на фланзі і прострілив на Ромелу Лукаку. Бельгійський форвард пробив, голкіпер гостей відбив круглого перед собою, а на добиванні першим опинився Роберто Гальярдіні. Півзахиснику "нерадзуррі" залишалось лише влучити у порожні ворота, однак він якимось дивом примудрився пробити у поперечину.

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Відеоновини футбольні курйози Італія Лаутаро Лаутаро Мартінес Інтер - Сассуоло Ромелу Ромелу Лукаку Роберто Роберто Гальярдіні Інтер Інтер Сассуоло Сассуоло
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