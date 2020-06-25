Гравець Інтера неймовірним чином не влучив у порожні ворота та завадив команді перемогти – відео епічного курйозу

Півзахисник міланського Інтера Роберто Гальярдіні у матчі проти Сассуоло (3:3) припустився звірячого промаху з ближньої дистанції.

У рамках 27-го туру Серії А Інтер доволі несподівано втратив очки на власному полі. У поєдинку проти Сассуоло підопічні Антоніо Конте пропустили першими, а згодом відігравшись і вийшовши вперед, втратили перемогу на останніх хвилинах матчу.

Роналдо переманює до себе Санчеса, якого Манчестер Юнайтед хоче забрати з Інтера

Курйозний момент стався на 64-й хвилині за рахунку 2:1 на користь господарів. Під час чергової атаки Лаутаро Мартінес розгойдав захисника на фланзі і прострілив на Ромелу Лукаку. Бельгійський форвард пробив, голкіпер гостей відбив круглого перед собою, а на добиванні першим опинився Роберто Гальярдіні. Півзахиснику "нерадзуррі" залишалось лише влучити у порожні ворота, однак він якимось дивом примудрився пробити у поперечину.

Рома дублем Джеко вирвала перемогу над Сампдорією, Сассуоло врятував нічию з Інтером: Серія А, 27 тур, середа