Сассуоло відкрив рахунок на 11 хвилині, але гол Берарді скасували через офсайд. Ближче до перерви "нерадзуррі" перевели гру до воріт Консільї, а на 41 хвилині Лукаку шикарним пострілом в дев'ятку відкрив рахунок у грі. До речі, Ромелу саме святкував 30-й день народження.

Інтер здобув сьому перемогу поспіль, здолавши Сассуоло – Лукаку дублем відзначив день народження

По перерві Трессолді зрізав м'яч у власні ворота, а Лаутаро довів рахунок до розгромного. Сассуоло не здався – Матеус Енріке та Фраттезі скоротили відставання до мінімального, але Лукаку під завісу гри оформив дубль, поставивши крапку в грі.