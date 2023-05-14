Интер в результативном поединке 35-го тура Серии А перестрелял Сассуоло. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Сассуоло на "Футбол 24".

Сассуоло открыл счет на 11 минуте, но гол Берарди отменили из-за офсайда. Ближе к перерыву "нерадзурри" перевели игру к воротам Консильи, а на 41 минуте Лукаку шикарным выстрелом в девятку открыл счет в игре. Кстати, Ромелу как раз праздновал 30-й день рождения.

Интер одержал седьмую победу подряд, одолев Сассуоло – Лукаку дублем отметил день рождения

После перерыва Трессолди срезал мяч в собственные ворота, а Лаутаро довел счет до разгромного. Сассуоло не сдался – Матеус Энрике и Фраттези сократили отставание до минимального, но Лукаку под занавес игры оформил дубль, поставив точку в игре.