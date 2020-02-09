Інтер – Мілан: "нерадзуррі" проведуть матч зі спеціальними нашивками на підтримку Китаю

Міланський Інтер продовжує робити акцент на азійський ринок, підготувавши спеціальну форму для дербі делла Мадонніна.

Інтер підтримає жителів Китаю спеціальними нашивками через епідемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Сьогодні і завжди – ми разом. Будьте сильними. Ми посилаємо нашу підтримку в місто Ухань і всьому китайському народу в цей непростий час", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Інтера. На нашивках буде розміщено напис "Вперед, Китай".

Нагадаємо, дербі делла Мадонніна відбудеться сьогодні, 9 лютого. Початок гри о 21:45.

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