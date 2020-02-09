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Інтер – Мілан: "нерадзуррі" проведуть матч зі спеціальними нашивками на підтримку Китаю

17:30 220 Читать на русском
Інтер – Мілан: "нерадзуррі" проведуть матч зі спеціальними нашивками на підтримку Китаю
Інтер – Мілан / фото з відкритих джерел

Міланський Інтер продовжує робити акцент на азійський ринок, підготувавши спеціальну форму для дербі делла Мадонніна.

 

Інтер підтримає жителів Китаю спеціальними нашивками через епідемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Сьогодні і завжди – ми разом. Будьте сильними. Ми посилаємо нашу підтримку в місто Ухань і всьому китайському народу в цей непростий час", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Інтера. На нашивках буде розміщено напис "Вперед, Китай".

Нагадаємо, дербі делла Мадонніна відбудеться сьогодні, 9 лютого. Початок гри о 21:45.

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Італія Інтер - Мілан Інтер Інтер Футбольна форма
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