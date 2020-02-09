Интер – Милан: "нерадзурри" проведут матч со специальными нашивками в поддержку Китая

Миланский Интер продолжает делать акцент на азиатский рынок, подготовив специальную форму для дерби делла Мадоннина.

Интер поддержит жителей Китая специальными нашивками из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

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"Сегодня и всегда – мы вместе. Будьте сильными. Мы посылаем нашу поддержку в город Ухань и всему китайскому народу в это непростое время", – говорится в сообщении на официальном сайте Интера. На нашивках будет размещена надпись "Вперед, Китай".

Напомним, дерби делла Мадоннина состоится сегодня, 9 февраля. Начало игры в 21:45.

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