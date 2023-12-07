Саарбрюкен з третього дивізіону Німеччини продовжує приємно дивувати, вибивши з Кубка Айнтрахт. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Саарбрюкен – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голи: Брюнкер, 64, Кербер, 78

Вилучення: Футкеу, 83 (Айнтрахт)

Саарбрюкен після сенсаційної перемоги над Баварією продовжив переможну ходу в Кубку Німеччини. На 20-й хвилині Брюкнер вивів аутсайдера вперед, але гол скасували через порушення правил. А от у другому таймі Кай забив вже без порушень правил, класно хитнувши захисника і пробивши у ближній кут.

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А на 77-й хвилині Кербер подвоїв перевагу Саарбрюкена – Брюнкер примудрився віддати гольовий пас грудьми в цьому епізоді. Цей гол став останнім у зустрічі – сенсаційний Саарбрюкен пройшов до 1/4 фіналу Кубка Німеччини.