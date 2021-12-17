Инсинье не будет продлевать контракт с Наполи – чемпиону Европы предлагают рекордную зарплату в МЛС
13:47 - Читати українською
Итальянский плеймейкер отклонил последнее предложение неаполитанского клуба и готов покинуть команду по завершению действующего соглашения.
Инсинье требует около 7 млн евро за сезон, а боссы Наполи предлагают 4,6 млн с учетом бонусов, ифнормирует Football Italia.
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По словам журналиста из Нэшвилла, Вилла Форбса, Торонто сделало рекордное для МЛС предложение Лоренцо, и игрок может присоединиться к команде уже летом.
В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах Серии А, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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