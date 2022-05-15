Чемпіонат Італії 2021/22, 37-й тур

Болонья – Сассуоло – 1:3

Голи: Орсоліні, 90+1 (пен) – Скамакка, 35, 80, Берарді, 75

Наполі – Дженоа – початок о 16:00

Кальярі – Інтер – початок о 21:45

Болонья відкривала програму дня домашнім поєдинком проти Сассуоло. Гра вже нічого не вирішувала в турнірному плані, тож господарі діяли досить інертно – гості ж бажали виграти, адже за останні вісім турів вони здобули всього одну перемогу. Мотивація вилилась у гол "нероверді" на 35-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Скамакка. 0:1! Асист в активі Берарді – він став 14-м для Доменіко у сезоні. Серед усіх футболістів топ-5 ліг Європи тільки Берарді та Мбаппе змогли забити 14+ голів і віддати не менше 14 гольових передач.

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Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Сассуоло. По перерві підопічні Алессіо Діонізі продовжили домінувати, що вилилось у ще один гол з кутового – це Кірікеш зіграв на добиванні після того, як Фраттезі пробив головою у поперечку. Влад забив вперше у сезоні, однак взяття воріт скасували через досить сумнівну гру рукою.

Тим не менш, на 75-й хвилині гості таки дотиснули Болонью: голкіпер вибив простріл з правого краю штрафного, а Берарді, підхопивши відскок, наважився на удар в падінні через себе – 0:2! На 80-й же Скамакка вийшов віч-на-віч і легко переграв Фабіанскі, закривши інтригу в зустрічі. 0:3! Болонья відіграла один гол з пенальті на 90+1-й хвилині, однак від поразки в останньому домашньому матчі сезону він вже не міг врятувати.

Le retourné de berardi ? et dire que des milanais en veulent pas pour la saison prochaine mdrrr @RossooNerooo et @CiroRizza9 matez moi ça pic.twitter.com/6iGthesCTF — Lolo (@Lollogrtt) May 15, 2022

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