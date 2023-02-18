"Це була дуже цікава та корисна подорож! Завітати на базу Реала, зазирнути в інший вимір футболу, подивитись, як тренуються зірки – просто безцінно!

Казка Луніна завершена – Реал оголосив заявку на наступний матч Прімери

Дякую Андрію Луніну за запрошення, гостинність та цікаве спілкування! Дякую Луїсу Льопісу за можливість подивитись за роботою воротарів та час в теоретичній залі, година пролетіла, як секунда", – написав Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, Рустам має увійти до тренерського штабу Сергія Реброва у збірній України.

"Шкода, що перед ним такий звір": Лунін переконав іспанські ЗМІ – в Анчелотті вимагають припинити ігнор