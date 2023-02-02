Сергій Ребров хоче підготувати команду помічників, щоб у будь-який момент мати змогу очолити збірну України.

"У Сергія Реброва в збірній буде іспансько-український тренерський штаб. Іноземний легіон представлять Вісенте Гомес та Луїс Арагон Байона. Власне, нинішні помічники по Аль-Айну.

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За підготовку воротарів, швидше за все, відповідатиме Рустам Худжамов. Також в процесі обговорення кандидатури ще на одну-дві позиції. Та головне питання, чи стане цей штаб до керма збірної вже у березні. Чи все ж доведеться дочекатися червня?" – написав у Telegram Ігор Бурбас.

Нагадаємо, 26 березня збірна України розпочне шлях у відборі на Євро-2024 гостьовим матчем проти Англії. Сергію Реброву потрібно шукати компроміс з керівництвом Аль-Айна, оскільки його чинний контракт розрахований до 30 червня.

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