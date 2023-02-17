Мадридський клуб оголосив список гравців, які їдуть на суботній матч 22 туру Прімери проти Осасуни.

Реал – Ельче – 4:0 – відео голів та огляд "сухого" матчу Луніна

Тібо Куртуа повністю відновився від травми і очікувано повернувся до заявки. Бельгієць травмувався на розминці перед матчем проти Мальорки (5 лютого), давши шанс Андрію Луніну. Реал мінімально програв той поєдинок, але українцю навряд можна дорікнути за єдиний гол. Потім були перемоги у двох матчах клубного чемпіонату світу та "суха" зустріч з Ельче (4:0). Загалом Лунін у нинішньому сезоні награв 11 матчів, пропустив 9 голів і 4 рази зберігав свої ворота недоторканими.

Головні втрати Реала – Тоні Кроос і Карім Бензема. У грі проти Осасуни команда Анчелотті не має права на помилку, оскільки відставання від Барселони складає вже 8 очок.

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