Tribuna звернулась до журналістів Расселла Тейлора (Sky Sports), Енді Брасселла (The Guardian, Football Ramble, Talksport, Stan Sport Football), Ніка Еймса (The Guardian) та Тіма Спірса (The Athletic), аби ті оцінили виступи українців у АПЛ. Зокрема, досить високі оцінки від експертів отримав захисник Евертона Віталій Миколенко.

"Показує прогрес, не дивлячись на проблеми команди", – так оцінив гру Миколенка Тейлор, виставивши оцінку 6,5 бала (з максимальних 10-ти).

"Віталій – один з найпомітніших виконавців у багатостраждальному Евертоні. Якщо трапиться найгірше і "іриски" вилетять, то я впевнений, що інша команда АПЛ захоче його підписати", – прокоментував Брасселл виступи Миколенка, оцінивши його в 7 балів.

"Віталій продовжує вдосконалюватись. Він важлива частина Евертона та маяк стабільності в команді, що загрузла в невизначеності", – захоплено описав рівень гри Миколенка Еймс, виставивши Віталію 8 з 10 балів.

У стільки ж оцінив українця і Тім Спірс. "Його найкращий сезон за Евертон. Дуже надійний та послідовний у грі в захисті і один із найкращих гравців "ірисок". Але ще міг би зробити більше в атаці".

