Михайло Мудрик може почуватися безпечно щодо свого майбутнього в Челсі.

Українець та Ноні Мадуеке перебувають у списку недоторканних гравців лондонського клубу, повідомляє The Chelsea Chronicle з посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

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Челсі очікує значно більшого від дуету вінгерів, але не має наміру продавати їх найближчого літа. Мудрик та Мадуеке молоді, мають довжелезні контракти і ще можуть виправдати аванси, які їм роздавали під час трансферів. Крім того, Челсі чудово розуміє, що навіть близько не відіб'є тих грошей, які витратив на гравців. Наприклад, за Мудрика заплатили Шахтарю 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. Зараз Transfermarkt оцінює українця удвічі дешевше – 35 млн євро.

У нинішньому сезоні Мудрик моментами демонструє спалахи яскравої гри. Вінгер провів на полі близько 1700 хвилин, відзначився 6 голами та 2 асистами.

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