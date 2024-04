Tribuna обратилась к журналистам Расселла Тейлора (Sky Sports), Энди Брасселла (The Guardian, Football Ramble, Talksport, Stan Sport Football), Ника Эймса (The Guardian) и Тима Спирса (The Athletic), чтобы те оценили выступления украинцев в АПЛ. В частности, достаточно высокие оценки от экспертов получил защитник Эвертона Виталий Миколенко.

"Показывает прогресс, несмотря на проблемы команды", – так оценил игру Миколенко Тейлор, выставив оценку 6,5 балла (из максимальных 10-ти).

"Виталий – один из самых заметных исполнителей в многострадальном Эвертоне. Если случится худшее и "ириски" вылетят, то я уверен, что другая команда АПЛ захочет его подписать", – прокомментировал Брасселл выступления Миколенко, оценив его в 7 баллов.

"Виталий продолжает совершенствоваться. Он важная часть Эвертона и маяк стабильности в команде, погрязшей в неопределенности", – восторженно описал уровень игры Миколенко Эймс, выставив Виталию 8 из 10 баллов.

Во столько же оценил украинца и Тим Спирс. "Его лучший сезон за Эвертон. Очень надежный и последовательный в игре в защите и один из лучших игроков "ирисок". Но еще мог бы сделать больше в атаке".

