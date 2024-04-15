"Червона картка Волошину – 100%. Це навіть не обговорюється, потрібно розповісти молодому, що не потрібно себе так вести. Він футболіст талановитий, але іноді треба опускати з небес на землю. Він навіть мав можливість забити у ворота Олександрії.

Гармата Бражка та вилучення Волошина за 2 хвилини у відеоогляді матчу Олександрія – Динамо – 0:1

Про Бражка. Він стає стрижневим футболістом Динамо. Бражко буде лідером Динамо багато років. Володимир в ключові моменти бере гру на себе. Він пам’ятав, що в грі з ЛНЗ не забив другий гол, який міг "закрити" гру, а зараз він себе реабілітував. Бражко виборов м’яч, побіг до кінця і забив гол", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, в матчі проти Олександрії Волошин примудрився отримати дві жовті картки за 2 хвилини та на тайм залишив команду в меншості. Володимир Бражко же приніс перемогу Динамо, забивши єдиний гол у зустрічі.

Динамо в меншості перемогло Олександрію у майже 4-годинному матчі – Бражко класним голом зберіг шанси на чемпіонство