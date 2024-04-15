"Красная карточка Волошину – 100%. Это даже не обсуждается, нужно рассказать молодому, что не нужно себя так вести. Он футболист талантливый, но иногда надо опускать с небес на землю. Он даже имел возможность забить в ворота Александрии.

Пушка Бражко и удаление Волошина за 2 минуты в видеообзоре матча Александрия – Динамо – 0:1

О Бражко. Он становится стержневым футболистом Динамо. Бражко будет лидером Динамо много лет. Владимир в ключевые моменты берет игру на себя. Он помнил, что в игре с ЛНЗ не забил второй гол, который мог "закрыть" игру, а сейчас он себя реабилитировал. Бражко выборол мяч, побежал до конца и забил гол", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, в матче против Александрии Волошин умудрился получить две желтые карточки за 2 минуты и на тайм оставил команду в меньшинстве. Владимир Бражко же принес победу Динамо, забив единственный гол во встрече.

Динамо в меньшинстве победило Александрию в почти 4-часовом матче – Бражко классным голом сохранил шансы на чемпионство