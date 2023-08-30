"Тренер завжди дуже збуджений на своїй бровці. Індзагі багато говорить, але іноді я вже просто не слухаю його, бо це занадто! Тепер я його знаю. Це добре, він мотивує мене атакувати, тож мені це подобається. Втім, я радію, коли ми в перерві міняємося половинами, і я граю далі від нього (сміється).

Маліновський дебютував за Дженоа перемогою над віцечемпіоном Італії, але отримав найнижчі оцінки

Скудетто – наша перша мета. Минулого року ми провели чудовий сезон у Лізі чемпіонів, але цього року нам потрібно виграти 20-те Скудетто та здобути другу зірку. Очевидно, всі від нас цього чекають, тому дуже важливо, щоб ми перемогли і здобули другу зірку", – цитує Дюмфріса Football Italia.

Нагадаємо, Інтер розпочав чемпіонат з впевнених перемог над Монцою та Кальярі.

Інтер переграв Кальярі та приєднався до лідерів Серії А, Удінезе та Салернітана поділили очки