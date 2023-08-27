Лаціо вдома програв Дженоа (0:1) у другому турі Серії А. Звіт про матч і гру Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Маліновський потрапив у складні умови

Дженоа повернула Маліновського в Серію А. Українець сьогодні дебютував за нову команду, вийшовши в старті проти чинних віцечемпіонів Італії. Дженоа грає з чотирма захисниками на відміну від Аталанти та Марселя, однак Руслан отримав звичну роль. Він зіграв на позиції правого атакувального хавбека в схемі 4-3-2-1.

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Відразу потрібно зазначити, що Маліновський швидко знайшов спільну мову з правим захисником Сабеллі: обмінювався позиціями, страхував, передавав суперників. Взагалі українець не дуже корисний, коли команда сидить низьким блоком в обороні (в Аталанті та Марселі тренери ставили персональний пресинг).

Однак він старався дисципліновано тримати зону та відпрацьовувати без м'яча. Вже на перших хвилинах Руслан зіграв у відборі, а надалі нав'язував боротьбу Дзакканьї. У другому таймі Маліновський завівся та збив у небезпечній зоні Марушіча, який перед тим вдарив по обличчю Сабеллі. Арбітр дав нашому хавбеку жовту.

Показати свої сильні сторони Маліновський не мав можливостей. За винятком перших 20 хвилин Дженоа постійно була без м'яча. Руслан лише двічі отримав шанс загострити – по разу в кожному таймі. У першому він обігрався в стіночку і невдало пробив здалеку, а в другому погано прийняв м'яч у штрафному, зігравши рукою.

Маліновський отримав найнижчу оцінку в команді від статистичних порталів: SofaScore – 6.4, WhoScored – 6.2, FotMob – 6.1.

Дженоа вистраждала перемогу

Генуезці дуже приємно здивували на початку зустрічі. Дженоа захопила ініціативу, активно йшла вперед і напрацювала на гол. Гудмундссон подав, Френдруп виграв підбирання та пробив, а Ретегі зіграв на добиванні та вивів гостей вперед. А ще Васкес перед тим влучив у перекладину.

Однак чим далі – ставало гірше. Дженоа відмовилася від атак, але до кінця першого тайму зберігала організовану оборону. Лаціо за 45 хвилин не створив жодного моменту. По перерві Дженоа посипалася. Зокрема, фланг Маліновського. З тієї зони постійно нападав Дзакканьї, звідти ж гостро пробив Луїс Альберто.

Якщо в першому таймі статистика ударів була 3:4, то в другому Лаціо тотально домінував – 11:1. Римляни тиснули всією командою. Найкращий момент мав, звичайно, Іммобіле – капітан проштовхнув м'яч у перекладину. Перспективно бив Весіно (вище воріт), з іншими ударами впорався голкіпер.

Дженоа все ж вистояла та здобула перемогу. Перші очки після повернення в еліту. А Лаціо жахливо розпочинає сезон. Чинні віцечемпіони програли скромним Лечче та Дженоа на старті Серії А.