Серія А, 2 тур

Салернітана – Удінезе – 1:1

Голи: Діа, 72 – Самарджіч, 57

Кальярі – Інтер – 0:2

Голи: Дюмфріс, 21, Лаутаро, 30

Інтер без особливих проблем везе перемогу з Сардинії. У середині першого тайму "нерадзуррі" організували два голи на ворота Кальярі. Тюрам віддав під забігання Дюмфріса, а той пробив у дальній кут воріт – так народився перший гол. А другий забив Лаутаро, скориставшись пасом з флангу від Ді Марко.

Інтер набрав 6 очок і очолює турнірну таблицю Серії А разом з Міланом, Наполі та Вероною. В іншому матчі дня Салернітана та Удінезе розписали нічию. Команди забили по голу в другому таймі – на точний удар Самарджіча господарі відповіли реалізованим моментом Діа.

Маліновський дебютував за Дженоа перемогою над віцечемпіоном Італії, але отримав найнижчі оцінки