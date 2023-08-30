"Тренер всегда очень возбужден на своей бровке. Индзаги много говорит, но иногда я уже просто не слушаю его, потому что это слишком! Теперь я его знаю. Это хорошо, он мотивирует меня атаковать, поэтому мне это нравится. Впрочем, я радуюсь, когда мы в перерыве меняемся половинами, и я играю дальше от него (смеется).

Малиновский дебютировал за Дженоа победой над вицечемпионом Италии, но получил самые низкие оценки

Скудетто – наша первая цель. В прошлом году мы провели отличный сезон в Лиге чемпионов, но в этом году нам нужно выиграть 20-е Скудетто и завоевать вторую звезду. Очевидно, все от нас этого ждут, поэтому очень важно, чтобы мы победили и завоевали вторую звезду", – цитирует Дюмфриса Football Italia.

Напомним, Интер начал чемпионат с уверенных побед над Монцой и Кальяри.

Интер обыграл Кальяри и присоединился к лидерам Серии А, Удинезе и Салернитана поделили очки