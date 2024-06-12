Прес-служба Чорноморця оголосила про підписання одразу двох досвідчених виконавців. Новачками команди стали захисник Зорі Богдан Бутко та голкіпер Шахтаря Артур Рудько. Про умови угоди та терміни контракту не повідомляється.

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Нагадаємо, Бутко – вихованець Шахтаря, в якому і розпочав професіональну кар'єру у 2008 році. У структурі "гірників" перебував до липня 2021 року. Встиг пограти в оренді за Волинь, Маріуполь, російський Амкар, польський Лех та турецький Ерзурумспор. Останнім його клубом була Зоря, за яку минулого сезону він провів 14 матчів (2 асисти). За збірну України відіграв 33 матчі. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

Рудько – вихованець Динамо. На контракті у київському клубі перебував з 2009 по 2019 роки (за головну команду провів лише 20 матчів). Виступав в оренді за Говерлу. Після трьох сезонів у кіпрському Пафосі приєднався до Металіста, звідки відправлявся у польський Лех. У Шахтарі – з вересня 2023 року. У минулому сезоні провів за "гірників" лише 1 матч, в якому відстояв "на нуль". Його контракт з донеччанами був чинний ще один сезон. Transfermarkt оцінює воротаря у 200 тисяч євро.

До слова, Чорноморець сезон 2023/24 завершив на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ

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