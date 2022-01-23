"Нещодавно наш тренерський штаб поповнився колишніми гравцями – Шустом, Лупашком та Бартуловічем. Лавриненко запропонував їхні кандидатури, а я погодився. Очікую від нового тренерського штабу зірок з неба.

Інгулець закрив проблемну позицію екс-голкіпером СК Дніпро-1

Щодо перемовин з Суркісом щодо гравців Динамо... Ми знайшли якісніших виконавців для підсилення команди. Цю тему закрито. З Динамо у нас футболістів не буде. Зараз немає сенсу говорити, кого ми хотіли. Не варто називати прізвищ. Навіщо обговорювати те, чого не сталося?

Зараз ви побачите, кого ми ще підпишемо і будете глибоко здивовані. Варто чекати трансферну бомбу від Інгульця. Хто це буде? Усі – іноземці. Найтоповіший – з Нідерландів, потім бразилець. Скоро все побачите і почуєте. Чи важко запросити якісного гравця в Інгулець? Ні! Без проблем. Плати гроші і він прийде", – сказав Поворознюк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 13 очок.

Трансфери УПЛ зима-2022 – продаж Миколенка і затишшя від Динамо, два бразильці в Шахтарі та інші переходи