Воротар Шахтаря U-19 Володимир Сегеда призупинив футбольну кар'єру та приєднався до Збройних сил України, повідомляє прес-служба "гірників".

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18-річний футболіст зараз проходить підготовку в одному із навчальних центрів.

"Не можу просто так сидіти, коли у моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим, але зараз цього потребує моя Батьківщина. Грати у футбол – мрія всього мого життя, і я від неї не відмовляюся. Після перемоги хотів би повернутися у футбол", – прокоментував своє рішення Володимир.

Нагадаємо, Сегеда – уродженець Луганська. У 2014 році разом з родиною переїхав у Суми. Виступав за місцеву Барсу, згодом – за УФК Дніпро, де зумів звернути на себе увагу скаутів Шахтаря. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимира було евакуйовано до Хорватії разом з партнерами по Академії, однак незабаром він вирішив повернутися до України, щоб поповнити лави ЗСУ.

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