Інгулець та Минай залагодили конфлікт – всі розбіжності залишилися в минулому

Один із найбільш резонансних конфліктів за останні дні успішно вирішений. Інгулець та Минай більше не мають взаємних претензій.

Як відомо, останніми днями представники Миная та Інгульця кілька разів обмінялися не надто приємними висловлюваннями на адресу один одного – все через різні позиції щодо догравання Першої ліги. Втім, клуби зуміли дійти компромісу та завершили конфлікт.

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"Вечір п'ятниці 12-го числа увійде в новітню історію українського футболу як день примирення сторін. В даному випадку мова про два клуби – Інгулець і Минай, керівники яких – президент петрівського клубу Олександр Поворознюк і спортивний директор Миная Михайло Кополовець в телефонному режимі провели плідну розмову, результатом якої стала мирова угода. Михайло Михайлович вибачився за деякі речі, оприлюднювати які сьогодні вже немає сенсу. Олександр Григорович, в свою чергу, підтримав ініціативу закарпатської сторони. Всі розбіжності між нашими клубами залишилися в минулому.

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І Інгулець, і Минай – це клуби, що представляють невеликі населені пункти. У обох завдання – розвивати футбол в регіонах, дарувати радість уболівальникам. Заочне змагання в епістолярному жанрі залишилося в минулому. Сьогодні думки всіх клубів Першої ліги ПФЛ – виключно про футбол. Інгулець і Минай – не виняток. Все вирішиться в чесній та безкомпромісній боротьбі на футбольному полі. До рестарту сезону 2019/2020 року залишилося трохи більше тижня. І нехай переможе найсильніший", – йдеться в офіційній заяві Інгульця.

Зауважимо, після 19-ти турів Першої ліги обидві команди претендують на вихід в УПЛ. Минай посідає 3 місце, Інгулець – четвертий.

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