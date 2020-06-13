"Хочемо побачити того Робіна Гуда": Кополовець відповів на пропозицію заспівати гімн Інгульця в обмін на 100 тисяч

Спортивний директор Миная прокоментував висловлювання представника Інгульця, який запропонував заспівати на камеру гімн клубу з Петрового.

Нагадаємо, раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк в іронічній формі запропонував оплатити тестування на коронавірус клубам Першої ліги, які цього потребують. Кополовець заявив, що готовий дати номер картки для отримання грошей, після чого комерційний директор Інгульця запропонував заспівати на камеру гімн свого клубу задля отримання 100 тисяч.

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"Хочу пояснити ситуацію, яка у мене склалася з Інгульцем. Як мінімум у чотирьох з п'яти інтерв'ю президент Інгульця постійно згадує Минай. Постійно намагається вкусити, постійно намагається перекрутити. Я вже все інтерв'ю не дивився, але знаю щось про трасу Луцьк – Чоп.

Постійно у нього якісь закиди, що ми не так голосуємо. Слухайте, по-перше, це наша справа. Подобається вам чи ні, але це наша позиція. Я вже вам сказав, ви в курсі. З приводу ПЛР-тестів. Мене цікавить позиція інших клубів. Невже їм не прикро, коли їхній колега, президент, який, на мій погляд, не повинен так поводитися і принижувати всі решта клубів у такий важкий час, сказати, що готовий подати, милостиню кинути. Це дуже образливо для всіх клубів, на мій погляд. Не знаю, поки реакції від них я не бачу. Невже їм приємно такі речі слухати від президента іншої команди?

З приводу гімну, який ви пропонуєте мені заспівати. Друзі, ви в курсі: гімн – ваша тема, ваш коник, у вас непогано виходить, ми всі бачили, зацінили, супер, молодці. Але давайте не будемо йти від теми.

Ви сказали про ПЛР-тести. Ми хочемо побачити того Робіна Гуда. Нехай заплатить Першій, Другій лігам, там теж є фінансові проблеми. Не хочу ні з ким сваритися. Ви сказали, що хочете заплатити, причому тут ваш гімн?

Ви сказали, що заплатите за ПЛР-тести всім клубам. Ось я вам і кажу: оплатіть, будь ласка, ПЛР-тести і нашій команді, і ще низці клубів. Відповідайте за свої слова – ось і все. А говорити про гімн ваш і так далі – навіщо відводити тему? Причому тут гімн? Ось це моя позиція", – цитує Кополовця Tribuna з посиланням на Instagram.

До слова, 12 червня Виконком УАФ затвердив рішення ПФЛ щодо догравання Першої ліги. Минай після 19-ти турів посідає 3 місце, Інгулець – 4.

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