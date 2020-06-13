Ингулец и Минай уладили конфликт – все разногласия остались в прошлом

Один из самых резонансных конфликтов за последние дни успешно решен. Ингулец и Минай больше не имеют взаимных претензий.

Как известно, в последние дни представители Миная и Ингульца несколько раз обменялись не слишком приятными высказываниями в адрес друг друга – все из-за разных позиций о доигрывании Первой лиги. Впрочем, клубы сумели прийти к компромиссу и завершили конфликт.

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"Вечер пятницы 12-го числа войдет в новейшую историю украинского футбола как день примирения сторон. В данном случае речь о двух клубах – Ингульце и Минае, руководители которых – президент петровского клуба Александр Поворознюк и спортивный директор Миная Михаил Кополовец в телефонном режиме провели плодотворный разговор, результатом которого стало мировое соглашение. Михаил Михайлович извинился за некоторые вещи, оглашать которые сегодня уже нет смысла. Александр Григорьевич, в свою очередь, поддержал инициативу закарпатской стороны. Все разногласия между нашими клубами остались в прошлом.

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И Ингулец, и Минай – это клубы, представляющие небольшие населенные пункты. У обоих задача – развивать футбол в регионах, дарить радость болельщикам. Заочное соревнование в эпистолярном жанре осталось в прошлом. Сегодня мнения всех клубов Первой лиги ПФЛ – исключительно о футболе. Ингулец и Минай – не исключение. Все решится в честной и бескомпромиссной борьбе на футбольном поле. До рестарта сезона 2019/2020 года осталось чуть больше недели. И пусть победит сильнейший", – говорится в официальном заявлении Ингульца.

Заметим, после 19-ти туров Первой лиги обе команды претендуют на выход в УПЛ. Минай занимает 3 место, Ингулец – четвертый.

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