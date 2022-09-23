Одразу двоє новачків з'явилось у команді Сергія Лавриненка – новобранцями Інгульця стали форвард Ворскли Данило Кравчук і захисник Маріуполя Даниїл Чечер, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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21-річний Кравчук – вихованець київського Арсенала. У системі Ворскли з 2018 року – за першу команду забив 3 голи у 35 матчах. За петровців виступатиме на правах оренди. Деталі угоди невідомі, але футболіста вже заявили в УПЛ. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

17-річний Чечер – син колишнього гравця збірної України В'ячеслава Чечера. Минулого сезону він провів 1 матч у складі Маріуполя в чемпіонаті U-19.

Нагадаємо, Інгулець після 4-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ дванадцятим, маючи у своєму активі 2 очки (дві нічиї і дві поразки).

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