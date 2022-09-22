Динамо заявило на чемпіонат України форварда Владислава Кулача та півзахисника Олабірана Муїву, більше відомого як Беніто, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо віддасть 3,5 млн євро за списаного бомбардира свого ж суперника в ЛЄ, – ЗМІ

29-річний нападник, який перейшов у Динамо з Ворскли влітку 2021 року, не грав за киян з квітня, після того, як переніс операцію на стопі. Лікарі пророкують його повернення на поле в кінці жовтня або на початку листопада.

Беніто – клієнт Дмитра Селюка – став гравцем "біло-синіх" у січні 2020-го. Відтоді провів за першу команду 5 хвилин і здебільшого грав в орендах. Минулий сезон провів в словенській Горіці (5 матчів).

Нагадаємо, Динамо після 4-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятим, маючи у своєму активі 3 очки.

"Такого в історії Динамо ще не було": що змінить відставка Луческу і чому регресують Циганков та Забарний – діагноз усім