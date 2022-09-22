Динамо дозаявило на УПЛ горе-легіонера і форварда – раніше обоє не влаштовували Луческу
Кияни через епідемію травм змушені використовувати весь наявний ресурс.
Динамо заявило на чемпіонат України форварда Владислава Кулача та півзахисника Олабірана Муїву, більше відомого як Беніто, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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29-річний нападник, який перейшов у Динамо з Ворскли влітку 2021 року, не грав за киян з квітня, після того, як переніс операцію на стопі. Лікарі пророкують його повернення на поле в кінці жовтня або на початку листопада.
Беніто – клієнт Дмитра Селюка – став гравцем "біло-синіх" у січні 2020-го. Відтоді провів за першу команду 5 хвилин і здебільшого грав в орендах. Минулий сезон провів в словенській Горіці (5 матчів).
Нагадаємо, Динамо після 4-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятим, маючи у своєму активі 3 очки.
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