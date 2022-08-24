Новий вигляд битви за чемпіонство, повернення харківського дербі, оновлений СК Дніпро-1, друга спроба Скрипника та відчайдушна битва за виживання. Яким буде новий чемпіонат в українській Прем'єр-лізі? Давайте з'ясовувати.

На нас очікує, мабуть, найбільш непередбачуваний та несподіваний сезон в елітному українському дивізіоні за усю його історію. Довжелезне міжсезоння, масовий відтік легіонерів, трансформація та зникнення клубів і глобальний фактор війни – все це створює умови для несподіванок та сюрпризів.

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Чемпіонство: Шахтар у зоні турбулентності, Динамо з мінімальними змінами

Щороку найгарячішим протистоянням в УПЛ було наше "класико" між Динамо та Шахтарем. І справа не лише у чемпіонській гонитві тривалістю в сезон. Кожен матч, кожна зустріч – ставали головною подією для всієї України. Власне, принциповість протистояння не зникне й у новому сезоні. Щоправда, набуде іншої форми та змісту.

Відхід кількох легіонерів зі складу "біло-синіх" не спричинив суттєвих змін. Протилежна ситуація у "гірників". У заявці команди залишилося тільки три іноземці, а середній вік суттєво оновився. Шахтар вимушено робитиме ставку на випускників власної академії.

Ставка Шахтаря на легіонерів – у минулому / фото каналу "Футбол"

Умовним другим шансом матимуть змогу скористатися Кащук, Кулаков та Топалов. А для 19-річних Очеретька, Козіка та Фарини (останньому 19 виповниться на днях) це чудова нагода отримати ігрову практику у головній команді. Для зовсім трохи старших Михайла Мудрика, Георгія Судакова чи Артема Бондаренка новий сезон стане серйозним викликом – вони мають проявляти лідерські якості вже зараз.

Ще один ключовий момент для Шахтаря – зміна тренера. Донецький клуб знову очолив іноземець, однак добре інтегрований в український футбол, тому не потребуватиме адаптації (до того ж вхідні трансфери Ігора Йовічевіча – його екс-підопічні). Разом з тим, на хорватського фахівця чекає найбільший виклик у кар'єрі. "Гірники" повинні тримати рівень – а це чималий тиск на тренера.

У пошуках третьої сили

Після зникнення сильних Металіста та Дніпра український футбол постійно перебуває у пошуку команди, яка зможе нав'язувати боротьбу грандам. Якщо раніше такою командою була Зоря, то зараз схожу роль може виконати СК Дніпро-1.

Якісна трансферна політика, зокрема, запрошення квартету легіонерів (бразилець Габріел Бусанелло був придбаний ще до повномасштабної війни) та кількох українців (Громов, Сарапій, Бабенко та інші) тільки збалансували і до того міцний командний ростер. У всякому разі, на папері саме дніпряни виглядають найбільш переконливо (дехто навіть записував їх у число претендентів на срібні медалі). Та чи виправдає аванси команда молодого тренера Олександра Кучера? Принаймні, поразка у Лізі Європи від далеко нетопового кіпрського АЕКа викликала багато запитань.

Поки Артем Довбик залишається у СК Дніпро-1 / фото СК Дніпро-1

Незважаючи на усі потрясіння, які трапляються із Зорею, луганці вперто тримаються на плаву. Майже щороку команда втрачає провідних гравців, та залишається однією з найгрізніших в УПЛ. Так і цього разу – у заявці Зорі числиться єдиний легіонер – бразилець Крістіан. Крім того, більше не гратимуть за луганців Денис Фаворов, Олександр Гладкий, Віталій Вернидуб та ще ряд ключових виконавців.

На їхні місця клуб запросив досвідчених Безбородька, Русина, Чурка, Мишньова та молодих Батагова, Михайленка і Бражка. Над побудовою фактично нової Зорі працюватиме Патрік ван Леувен, новий наставник луганців. Нідерландець прийшов на зміну Віктору Скрипнику, який перебрався у Полтаву.

Ворскла ще активніше працює на трансферному ринку і, як і Дніпро-1, запрошує в Україну легіонерів. Серед придбань – бразильці Габріель, Феліпе та Марлісон (останній донедавна діяв в атаці Металіста 1925). Крім того, полтавці поповнилися тріо футболістів з Північної Македонії: Еннуром Тотре, Джоко Зайковим та Таулянтом Сефері, а також грецьким албанцем Ардітом Толі. Відзначаємо повернення в Україну із Фінляндії досвідченого Дениса Олійника, який виступатиме саме у Полтаві.

З негативу – відхід фантастичного для УПЛ Олів'є Тілля. Ворскла втратила свого лідера, а наш чемпіонат одного з найкращих плеймейкерів, який тепер виступатиме у другому турецькому дивізіоні. Не завадили б у новому сезоні полтавцям брат Олів'є – Венсан Тілль, бразилець Рангел та оборонець Йонас Тамм. Усі вони покинули Україну.

Без сумніву, за єврокубки прагне поборотися Олександрія, козир якої – стабільність. Юрій Гура розпочинає свій другий сезон у якості наставника колективу із Кіровоградщини, проте вже має збалансовану обойму. Вилетів з неї лише лідер – Кирило Ковалець. Натомість в Олександрію приїхав десант із "молодіжки" Динамо: Скорко, Дячук, Волошин та Шулянський (останнього називали одним з найбільш обдарованих футболістів свого покоління).

Старі знайомі знову у справі

Ліпитиме в Одесі нову команду Роман Григорчук. Новий-старий тренер Чорноморця визнав, що взимку клуб добре попрацював на трансферному ринку, однак російська агресія спричинила серйозні кадрові зміни. Поки у заявці "моряків" лише два іноземці: канадець Манджрекар Джеймс та албанець Реалдо Філі.

Натомість досвідчені Політило, Селін, Непогодов та Гладкий повинні додати одеситам міцності. Звичайно, порівнювати нинішній Чорноморець та команду, яку створив Григорчук в Одесі десятиліття тому, не доводиться. Проте "морякам" під силу замахнутися на сенсацію.

Поповнення "моряків" / фото Чорноморця

Один з найцікавіших учасників майбутнього сезону – Кривбас. І це той випадок, коли такий статус передусім є заслугою тренера. Повернення Юрія Вернидуба в український футбол вийшло красивим та знаковим. Новий наставник криворіжців суттєво перебудував команду і запросив майже два десятки новачків. Головне питання – чи встигне Вернидуб поставити свій футбол. Якщо ж йому дадуть достатньо часу, у Кривий Ріг можуть знову приїхати медалі.

Складно спрогнозувати виступи в у новому сезоні двох харківських команд: Металіста та Металіста 1925. Новачок УПЛ втратив тренера (Олександр Кучер переїхав у Дніпро) та основних виконавців (особливо це стосується легіонерів, які формували обличчя команди). Що стосується Металіста 1925, то у них ситуація стабільніша, утім не можна виключати, що підопічних Валерія Кривенцова лихоманитиме. Боротьба у середині таблиці – принаймні, зараз це виглядає реалістично.

Відносно монолітно виглядає Колос. Клуб з Київщини глобально склад не змінював і, як і Верес, боротиметься за місце у шістці.

Битва за життя

До переліку головних аутсайдерів Прем'єр-ліги відносять Інгулець та ФК Львів. Петрівці провели бліду трансферну кампанію, хоча й не зазнали суттєвих втрат. Фактор Сергія Лавриненка повинен допомогти Інгульцю у новому сезоні, проте наставнику непросто буде змагатися з міцнішими за потенціалом суперниками.

Що стосується львів'ян, то їм також вдалося зберегти головного тренера, який є формальним MVP команди. Білорус Олег Дулуб добре знає український футбол і навіть у складних ситуаціях знаходить вихід. Питання кадрів є також важливим для львів'ян. Позитив полягає у тому, що в команді залишилася більшість новобранців, які переїхали до Львова під час зимової паузи. До речі, троє з них (Шишка, Пономаренко та Мишенко) взяли участь у яскравому представленні форми.

Футболісти ФК Львів на фоні Львівської Національної Опери / фото ФК Львів

Ще одна команда з міста Лева – Рух, не провела суттєвого кадрового оновлення і залишила за штурвалом іншого білоруського фахівця Леоніда Кучука. Рух має якісні резерви у вигляді футболістів молодіжної та юнацької команди, більшість з яких є вихованцями львівських Карпат. Вистачає "жовто-чорним" і досвідчених виконавців. За таких умов Рух не повинен опинитися серед тих, хто битиметься за виживання.

Змінив тренера Минай і це хороші новини для закарпатців. Як і у випадку з ФК Львів, саме наставник є головним козирем команди. Ми ще не забули потужну Олександрію Володимира Шарана. Звичайно, зараз у цього тренера інші завдання, проте саме досвід Шарана повинен допомогти Минаю зберегти місце в еліті. Ймовірно, такою буде основна ціль закарпатців на сезон.

Власне, битва аусайдерів обіцяє бути напруженою, особливо з врахуванням формату турніру: останні два колективи вилітають напряму, а 13-та і 14-та команди УПЛ зіграють перехідні матчі з третьою та четвертою командами Першої ліги (тут, щоправда, залежно від майбутнього Десни та Маріуполя, які пропускають майбутній сезон). Хай там як, ціна помилки зростає.