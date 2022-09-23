Сразу два новичка появились в команде Сергея Лавриненко – новобранцами Ингульца стали форвард Ворсклы Даниил Кравчук и защитник Мариуполя Даниил Чечер, сообщает официальный сайт УПЛ.

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21-летний Кравчук – воспитанник киевского Арсенала. В системе Ворсклы с 2018 года – за первую команду забил 3 гола в 35 матчах. За петровцев будет выступать на правах аренды. Детали соглашения неизвестны, но футболиста уже заявили в УПЛ. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

17-летний Чечер – сын бывшего игрока сборной Украины Вячеслава Чечера. В прошлом сезоне он провел 1 матч в составе Мариуполя в чемпионате U-19.

Напомним, Ингулец после 4-х туров идет в турнирной таблице УПЛ двенадцатым, имея в своем активе 2 очка (две ничьи и два поражения).

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