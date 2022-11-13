Інгулець офіційно звільнив Лавриненка – друга відставка сезону відкрила тренерський шлях для легенди УПЛ
Один із аутсайдерів чемпіонату України залишився без головного тренера. Сергій Лавриненко покидає Інгулець.
Поразка від Металіста 1925 стала останньою краплею для керівництва клубу. Витягувати Інгулець з передостаннього місця в турнірній таблиці буде новий тренер. Сергій Лавриненко пішов у відставку, повідомляє офіційний сайт петровців.
Дебютна перемога тандему Едмара-Голодюка у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Інгулець – 2:1
"Хочу щиро подякувати за багаторічну працю та значний внесок у розвиток ФК Інгулець Сергію Лавриненку. Я ціную й поважаю його як професіонала та просто чудову людину. Футбол – це завжди емоції та терпіння! Але терпіння колись закінчується. Думаю, не тільки в мене, а і в усіх вболівальників клубу. Тому, я ухвалив рішення – попрощатися з Сергієм Лавриненком і дати змогу проявити себе новим, перспективним людям.
Усі наступні ігри командою керуватиме в.о. головного тренера Младен Бартуловіч. Усі деталі повідомлю найближчим часом", – заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.
До слова, Сергій Лавриненко очолив Інгулець влітку 2016 року. Під його керівництвом петровці вийшли в УПЛ та грали у фіналі Кубка України. Ця відставка стала другою у нинішньому сезоні чемпіонату України. Раніше тренера звільняв Металіст 1925 – Валерій Кривенцов поступився місцем Едмару та Олегу Голодюку.
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