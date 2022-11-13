Поразка від Металіста 1925 стала останньою краплею для керівництва клубу. Витягувати Інгулець з передостаннього місця в турнірній таблиці буде новий тренер. Сергій Лавриненко пішов у відставку, повідомляє офіційний сайт петровців.

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"Хочу щиро подякувати за багаторічну працю та значний внесок у розвиток ФК Інгулець Сергію Лавриненку. Я ціную й поважаю його як професіонала та просто чудову людину. Футбол – це завжди емоції та терпіння! Але терпіння колись закінчується. Думаю, не тільки в мене, а і в усіх вболівальників клубу. Тому, я ухвалив рішення – попрощатися з Сергієм Лавриненком і дати змогу проявити себе новим, перспективним людям.

Усі наступні ігри командою керуватиме в.о. головного тренера Младен Бартуловіч. Усі деталі повідомлю найближчим часом", – заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

До слова, Сергій Лавриненко очолив Інгулець влітку 2016 року. Під його керівництвом петровці вийшли в УПЛ та грали у фіналі Кубка України. Ця відставка стала другою у нинішньому сезоні чемпіонату України. Раніше тренера звільняв Металіст 1925 – Валерій Кривенцов поступився місцем Едмару та Олегу Голодюку.

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