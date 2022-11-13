Металіст 1925 обіграв Інгулець (2:1) в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Тренерський тандем Едмара та Олега Голодюка до звітного матчу набрав лише два очки. Поєдинок з передостанньою командою ліги був хорошим шансом змінити ситуацію, чим харків'яни і скористалися.

Металіст 1925 перервав безвиграшну серію, здолавши Інгулець – дебютна перемога для тренерського дуету Едмара та Голодюка

Металіст 1925 не домінував над суперником, але значно краще розігрував стандарти. Це і стало вирішальним. Підопічні Едмара перервали безвиграшну серію та піднялися на 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ.