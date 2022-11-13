Дебютна перемога тандему Едмара-Голодюка у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Інгулець – 2:1
19:15 - Читать на русском
Металіст 1925 обіграв Інгулець (2:1) в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
40’ Ростислав Русин
79’ Микита Безуглий
Олександр Козак 25’
25’ Олександр Козак
40’ Ростислав Русин
79’ Микита Безуглий
Тренерський тандем Едмара та Олега Голодюка до звітного матчу набрав лише два очки. Поєдинок з передостанньою командою ліги був хорошим шансом змінити ситуацію, чим харків'яни і скористалися.
Металіст 1925 перервав безвиграшну серію, здолавши Інгулець – дебютна перемога для тренерського дуету Едмара та Голодюка
Металіст 1925 не домінував над суперником, але значно краще розігрував стандарти. Це і стало вирішальним. Підопічні Едмара перервали безвиграшну серію та піднялися на 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter