Зміна головного тренера не дала харків'янам очікуваного результату. Тандем Едмара та Олега Голодюка до звітного матчу набрав лише два очки. Загалом безвиграшна серія Металіста 1925 налічувала 6 поєдинків. Натомість Інгулець лише в попередньому турі здобув першу перемогу в нинішньому сезоні.

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Номінальні господарі справді активніше почали гру. Що й не дивно – коли проти тебе передостання команда ліги, потрібно спробувати принести перші три очки для нового тренерського штабу. Проте відкрив рахунок саме Інгулець. Після кутового на власні ворота петровці провели бездоганну атаку. Смоляков з лівого флангу вирізав класний пас на лінію воротарського. Там Козак випередив оборонців і переправив м'яч у сітку. Металіст 1925 додав тиску і таки зумів відігратися ще до перерви. Черговий кутовий став результативним. Після подачі Курило скинув на дальню стійку, де було нікому завадити Русину.

У другій половину в господарів уже не було такої ігрової переваги. Багато боротьби в центрі поля – мінімум небезпечних моментів. Можемо згадати лише удар з-за меж штрафного від Габелка. Неточно. Однак капітан харків'ян таки записав своє ім'я в протокол. Артем виконує усі стандарти. Саме після них виникало найбільше небезпеки. Чергову подачу з кута поля від Габі у гол перетворив Безуглий. Для захисника це дебютний м'яч у складі Металіста 1925.

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До завершення матчу залишалося близько 10 хвилин. Інгульцю потрібно було брати ініціативу в свої руки, але конструктиву підопічним Сергія Лавриненка забракло. Петровці збилися на високі подачі, які жодної небезпеки не несли. Зрештою, Металіст 1925 втримав позитивний для себе результат, перервавши безвиграшну серію. Це перша перемога для Едмара та Голодюка у тренерській кар'єрі. Інгулець у нинішньому сезоні зазнав уже 6 поразок за 11 матчів.