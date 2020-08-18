Інгулець обрав інший стадіон для виступів у Прем'єр-лізі

Новачок УПЛ змінив своє рішення щодо домашнього стадіону на сезон 2020/21.

Інгулець прийматиме суперників на Дніпро-Арені, стверджує Футбол NEWS. Попереднім варіантом був стадіон Зірка у Кропивницькому, але керівництво клубу змінило своє рішення.

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Новачок елітного дивізіону продовжує реконструкцію власної арени у Петровому. Очікується, що робота триватиме щонайменше до квітня 2021 року, тому Інгулець був змушений шукати альтернативу для проведення домашніх матчів в УПЛ.

Нагадаємо, на Дніпро-Арені виступає інший клуб Прем'єр-ліги – СК Дніпро-1. Стадіон вміщує 31 тисячу вболівальників.

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