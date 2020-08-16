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Поворознюк: Де зараз Волинь? Боженька – не фраєр, він усіх розставить по місцях

10:33 - Читать на русском
Поворознюк: Де зараз Волинь? Боженька – не фраєр, він усіх розставить по місцях
Олександр Поворознюк / ФК Інгулець

Одіозний президент Інгульця Олександр Поворознюк зробив чергову гучну заяву про закулісні ігри в Першій лізі.

"Коли Костюченко приїхав до мене в гості, я йому розповів, хто і що говорив. Я ж людина відверта. Якщо говорите, то відповідайте за свої слова.

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Час показав – хто і де перебуває. Де зараз Волинь? Всі бачать. Люди приїжджають і кажуть: "Вибачте, у нас в бюджеті закладено давати туди, туди і туди". Називають цифри, прізвища і не бояться Бога.

А Інгулець нікому не давав – і, будь ласка. Боженька – не фраєр, він всіх розставить по своїх місцях. Треба тільки час. Ось він і розставив", – підкреслив Поворознюк в коментарі YouTube-каналу Інгульця.

Зазначимо, що Інгулець в підсумку фінішував третім та гарантував путівку до УПЛ вперше у своїй історії. Волинь розташувалась на п'ятому місці.

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Головне Волинь Волинь Перша ліга Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
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