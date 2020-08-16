Поворознюк: Де зараз Волинь? Боженька – не фраєр, він усіх розставить по місцях

"Коли Костюченко приїхав до мене в гості, я йому розповів, хто і що говорив. Я ж людина відверта. Якщо говорите, то відповідайте за свої слова.

"Горілку виливаємо в бідони, і починає гуляти весь район": Поворознюк анонсував гучне святкування виходу Інгульця в УПЛ

Час показав – хто і де перебуває. Де зараз Волинь? Всі бачать. Люди приїжджають і кажуть: "Вибачте, у нас в бюджеті закладено давати туди, туди і туди". Називають цифри, прізвища і не бояться Бога.

А Інгулець нікому не давав – і, будь ласка. Боженька – не фраєр, він всіх розставить по своїх місцях. Треба тільки час. Ось він і розставив", – підкреслив Поворознюк в коментарі YouTube-каналу Інгульця.

Зазначимо, що Інгулець в підсумку фінішував третім та гарантував путівку до УПЛ вперше у своїй історії. Волинь розташувалась на п'ятому місці.

Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла