Інгулець найближчим часом може підписати японського опорного півзахисника Юкіоші Карашіму, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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24-річний хавбек нині виступає за Хегельманн Літауен, куди перейшов у лютому 2021-го з Риги. Його контракт з литовцями чинний до 31 грудня 2022 року. У поточному сезоні він провів у найвищому дивізіоні Литви 35 матчів, в яких забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 275 тисяч євро.

У разі підписання Карашіму стане третім в історії УПЛ японцем: першим представником цієї країни в українському футболі був Ясухіро Като (Говерла), а другим – Іцукі Урату (Зоря).

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов на 14-й сходинці, маючи у своєму активі 13 очок.

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