Франція у не найпростішому матчі 1-го туру групового етапу Євро-2024 обіграла Австрію. Дивіться відео гола та огляд гри на "Футбол 24".

Перший момент Франція мала на 8-й хвилині, але Мбаппе влучив у сітку лише з зовнішнього боку. Австрія відповіла супершансом, але Баумгартнер намагався прокинути повз Меньяна замість удару в дотик. А через 2 хвилини Франція повела в рахунку – Вьобер зрізав у власні ворота простріл Мбаппе.

Франція почала Євро-2024 з перемоги над Австрією – Мбаппе зробив (авто)гол, шокував промахом і розквасив обличчя

Вистачало у грі грубощів – Грізманн отримав розсічення, а Кіліану розквасили обличчя (в кінці матчу). Мбаппе мав нагоду подвоїти перевагу, але пробив повз ворота під час виходу віч-на-віч. Франція була ближчою до другого гола, аніж Австрія – до першого, тож все завершилось мінімальною перемогою "Ле бльо"