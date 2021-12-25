Турнірне становище Інгульця в УПЛ (14 сходинка і 13 очок в активі) змушує керівництво до активних змін. Зокрема президент клубу Олександр Поворознюк вже підтвердив факт переговорів з Динамо щодо трансферів низки футболістів у команду Сергія Лавриненка. Окрім того, перехід на плаваючі контракти має допомогти гравцям вийти на новий рівень.

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Серед іншого, у клубі плануються і серйозні кадрові зміни. За інформацією Meta Ratings, вже найближчим часом можуть завершити виступи у складі Інгульця ветерани команди – 35-річні Младен Бартуловіч, Богдан Шуст та Владислав Лупашко. Очікується, що вони залишаться в структурі петровського клубу і продовжать роботу у ролі тренерів.

Однак, якщо селекціонерам не вдасться знайти їм рівноцінну заміну, то рішення про завершення кар'єри може бути переглянуто.

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