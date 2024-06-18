Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін одразу після гри з Румунією відповів на питання журналістів щодо його клубної кар'єри.

"Я зараз у розташуванні збірної України. Я на 100% сконцентрований на всьому, що відбувається тут. Все, що відбувається за межами Євро-2024 мене не хвилює, в мене є представник.

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У житті ніколи не знаєш, що буде далі, але, очевидно, що я знаю", – наводить слова Луніна Relevo. Раніше повідомлялось, що Андрій серйозно замислився над відходом з Реала, оскільки одразу втратив місце у основі після відновлення Куртуа.

Нагадаємо, Андрій Лунін перебрався в Реал шість років тому, але по-справжньому проявити себе зміг лише у минулому сезоні, коли травму отримав Тібо Куртуа. Загалом український голкіпер зіграв за Мадрид 48 матчів у всіх турнірах, виграв 9 трофеїв, серед яких дві перемоги в Лізі чемпіонів.

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