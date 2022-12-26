Ингулец в ближайшее время может подписать японского опорного полузащитника Юкиоши Карашиму, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

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24-летний хавбек выступает за Хегельманн Литауэн, куда перешел в феврале 2021-го из Риги. Его контракт с литовцами действует до 31 декабря 2022 года. В текущем сезоне он провел в элитном дивизионе Литвы 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 275 тысяч евро.

В случае подписания Карашима станет третьим в истории УПЛ японцем: первым представителем этой страны в украинском футболе был Ясухиро Като (Говерла), а вторым – Ицуки Урату (Заря).

Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на 14-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

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