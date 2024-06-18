"Звичайно, нелегко виходити на поле за рахунку 0:3. Але я хотів допомогти команді, віддати всього себе на полі. Але не вдалося забити. Хочу перепросити у вболівальників за такий результат. Самі винні – самі й маємо виправляти. Дякую за підтримку.

Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нічого такого Румунія не показала. Але не вистачало концентрації. Десь там, десь в іншому місці напівмомент, і це вирішило долю матчу.

Що сказав Ребров у перерві? Казав грати агресивніше з м'ячем, змінити схему, щоб інсайди були вище, і тоді б все виходило. Але коли пропустили м'яч, то збився ритм гри, чогось не вистачало. Треба було перебудуватися, але вже рахунок був 0:3.

Щодо пропущених м'ячів... Помиляються всі, не можу сказати, хто винний, а хто ні. Головне, щоб був аналіз помилок, бо ціна їхня дуже велика. Але є ще два матчі, можна ще виправити ситуацію. Більше немає слів після такого матчу.

Будемо намагатися якомога швидше забути цю гру, проаналізуємо її та готуватимемося до Словаччини. Немає часу думати про цей матч, треба якомога швидше про нього забути. Але рахунок залишається назавжди", – сказав Бражко у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, поразка від Румунії (0:3) стала для збірної України найбільшою у груповому етапі за всю історію виступів на Євро. До цього "синьо-жовті" поступались максимум у 2 м'ячі.

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