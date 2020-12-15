"Я страшенно хотів, щоб ця гра відбулася. Але розумію, що зараз за всіма регламентними нормами Шахтар може наполягати на тому, щоб Інгульцю зарахували поразку 0:3.

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Чому? Тому що, коли команда допускається до сезону, щоб пройти атестацію, вона надає свій основний стадіон. І там є одна умова, вже кілька років: на стадіоні повинен був підігрів. І не просто бути, а бути працюючим.

В ситуації, в якій опинився Інгулець, підігрів потрібно було включити за два дні до гри. Ціна питання – триста тисяч гривень витрат на електроенергію. Чому вони це не зробили? Заощадили або, можливо, з інших причин? Можливо, думали, що погода виправиться. Подібна ситуація сталась перед матчем Зоря – СК Дніпро-1, коли поле стадіону також було тверде, як бетон. Чому там було можна, а тут – не можна, питання до делегату матчу.

Навіть, якщо уявити собі, що Шахтар раптом побажає зіграти цей матч, це стане не дуже хорошим прецедентом для інших команд. Крім того, всі будуть в нерівних умовах: хтось зміг домовитися, а хтось ні. Неналежна підготовка поля це – 0:3", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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