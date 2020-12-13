Поєдинок 13-го туру Прем'єр-ліги між петровським Інгульцем і донецьким Шахтарем не відбудеться. Принаймні, в запланований день – 13 грудня.

Матч у Кропивницькому між новачком УПЛ і чемпіоном України не відбудеться, повідомляє телеканал Футбол 1.

Інгулець – Шахтар: завершальний матч першого кола УПЛ може не відбутися – господарям загрожує технічна поразка

У ході передматчевої наради делегат УАФ Володимир Фощій оголосив представникам команд спільне із суддівською бригадою рішення. Через неготовність газону стадіону Зірка поєдинок 13 грудня не зіграють. Арбітр Дмитро Кривушкін разом із асистентами спеціально вийшли на поле в бутсах, щоб переконатися у тому, що поле перетворилося на ковзанку.

Подальша доля зустрічі вирішиться у кабінетах. Найімовірнішим варіантом є технічна поразка Інгульця, оскільки саме господарі відповідальні за створення належних умов для проведення матчів. Щоправда, є і варіант зіграти поєдинок в іншу дату за умови, що на це погодяться обидві команди та офіційний транслятор УПЛ.

До слова, наразі Шахтар посідає 2-ге місце в чемпіонаті, маючи в активі 26 очок. Інгулець – 10-й (11 пунктів).

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