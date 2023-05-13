За п'ять турів до кінця сезону Динамо перебуває у непростому турнірному становищі, тримаючись на четвертій позиції. До третьої, на якій засіла Зоря, не вистачає п'яти очок, тож треба очікувати на дві серйозні осічки луганців – що не так вже й нереально. Втім, треба й самому не помилятись.

Між тим, суперник у киян сьогодні непростий. Чорноморець зовсім не відповідає своєму статусу борця за виживання, демонструючи надзвичайно цікавий футбол. Підопічні Романа Григорчука і восени пресингували, але тепер до агресивного тиску на чужій третині додався стабільний склад, який дозволив відточити короткі розіграші. Вони допомагають як при виході з-під тиску, так і в атакувальних діях.

"Моряки" грають у сміливий футбол навіть проти лідерів. Вони пресингували Зорю й СК Дніпро-1 один в один по всьому полю, та і Шахтарю було непросто в Одесі – власне, там "гірники" перемогти й не змогли. Зі створенням моментів і реалізацією ту теж все в порядку: Чорноморцю у квітні вдалося забити по три голи у ворота Кривбаса й Колоса – а це одні з найкращих оборон УПЛ.

Словом, одесити дуже небезпечні для нинішнього Динамо. Втім, команда Романа Григорчука страждає від браку класу для такого футболу. При всіх стараннях, "моряки" допускають забагато помилок, що вилилось у поразки від Зорі та СК Дніпра-1 – і поганий арбітраж навряд чи слугує виправданням. Крім того, футбол Чорноморця якісно заруїнила Ворскла, яка стилістично чимось схожа.

Полтавці привезли перемогу з Одеси, агресивно пресингуючи та якісно граючи по лініях передач на чужій половині. Як показав недавній поєдинок Динамо проти ворсклян, кияни теж вміють так – але недовго. Взагалі, з Олександром Шовковським "біло-сині" мають властивість вмикатись лишень після перерви, незалежно від сили суперника.

Гра киян залишає купу шансів середнякам. По-перше, у них немає нормального позиційного футболу. Темп передач і тривалість володінь у Динамо високі – але не вистачає розуміння, як розпоряджатись м'ячем, куди його просувати, які позиції займати, як відкриватись, тощо. Це все з'являється епізодично.

По-друге, "біло-синім" важко під пресингом. Центрбеки в таких умовах губляться й викочують безліч передач назад, а Нещерет своїми виносами лупить по аутах. І це ще в кращому випадку – захисна лінія киян допускає дуже багато помилок. А Чорноморець ставить усе на пресинг, створює багато моментів і має гарну реалізацію...

Тим не менш, Динамо в чотирьох останніх турах вдалося відібрати очки у Шахтаря, а також перемогти Ворсклу, Кривбас і Металіст. Це стало можливим завдяки високій інтенсивності гри на м'ячі й без нього – такий темп дуже важко витримати будь-якому колективу з УПЛ. Крім того, останнім часом розігрались вінгери, завдяки чому з'явилась непогана контргра.

Ну і клас виконавців робить свою справу. Достатньо подивитись на переміщення та передачі Сидорчука у поєдинку з Ворсклою, щоб зрозуміти цей факт. Або на Ваната з його десятком голів у сезоні. Або на Буяльського з його відкриваннями. Доволі перспективно виглядають і легіонери.

Саме тому Динамо залишається у гонитві за медалями й саме тому букмекери ставлять на перемогу киян. Втім, є ще один важливий фактор на користь "біло-синіх" – Чорноморець зазнав колосальних кадрових втрат. Чи готова система Романа Григорчука впоратись з грандом без кількох лідерів? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Авагімян, Брагару, Васильєв – Попов, Тимчик

Орієнтовні склади на матч Динамо – Чорноморець

Динамо: Нещерет – Караваєв, Сирота, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Беніто, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Чорноморець: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков – Політило, Демченко – Бадібанга, Кузик, Алефіренко – Штогрін

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Якби Чорноморець виступав основним складом, то можна було б ризикнути, поставивши на нічию. Матч з Ворсклою показав, наскільки важко киянам під пресингом і наскільки вразливою є їхня оборона. Без вінгера Брагару, опорника Васильєва та форварда Авагімяна ефективність тиску "моряків" суттєво просяде – це стане занадто ризикованою ідеєю.

А просто відборонятись з Гучеком і Єрмаковим одесити теж не здатні, що довів поєдинок проти Зорі. Та і футбол Динамо з розкладу списувати не варто – кияни, при всіх проблемах, демонструють здатність адаптуватись та використовувати нечисленні шанси біля чужих воріт. Плюс, вони значно потужніші кадрово.

З огляду на вищезазначені фактори, ми поставимо на перемогу команди Олександра Шовковського. Хоча сьогодні господарям буде важко – "морякам" бракує футболістів, але якісно поставлена система гри залишається при них.