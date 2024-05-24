Інгулець – Карпати: пряма відеотрансляція матчу за чемпіонство в Першій лізі
Матч Інгулець – Карпати розпочнеться о 13:00. Ця гра відбудеться у петровому. Поєдинок першого кола у Львові виграли гості з рахунком 2:1.
Слід зауважити, що обидві команди вже гарантували собі вихід в УПЛ. Однак у звітному матчі визначать долю чемпіонства Першої ліги. Щоб здобути золоті медалі, команді Мирона Маркевича буде достатньо не програти, адже наразі Інгулець відстає від Карпат на одне очко.
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