УЄФА та Російський футбольний союз ще кілька місяців тому домовились про проведення у Волгограді міжнародного турніру серед команд U-16, інформує РБК-Росія з посиланням на службу комунікацій РФС.

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Ці змагання входять до програми проведення турнірів розвитку УЄФА серед юнаків та дівчат віком до 16 років. Пом'якшення санкцій стосується виключно юнацького футболу, але не дорослого. УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби і збірні у лютому після повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну.

Джерело додає, що УЄФА та РФС на неофіційному рівні активно обговорюють шляхи ще ширшого виходу російського футболу з-під санкцій. Європейський футбольний союз не робить жодних публічних коментарів з цього приводу.

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