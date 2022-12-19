Ліонель Мессі нарешті став чемпіоном світу. Українські та світові селебрітіс обговорюють фантастичний фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція (3:3, 4:2).

Те, чого чекала більшість футбольного світу, сталося. Збірна Аргентини вперше за 36 років стала чемпіоном світу, а Ліонель Мессі виграв омріяний трофей, який підкорився йому лише на фінальному етапі кар'єри.

Фінал ЧС-2022 вийшов фантастичним. Команда Ліонеля Скалоні спершу відпустила Францію в основний час, ведучи 2:0, в екстра-таймі забила, здавалося, переможний гол, але знову не втримала перевагу. Все вирішилося в серії пенальті, яку краще виконали "альбіселесте". Доля наче перевіряла аргентинську команду на стійкість і, зрештою, винагородила її.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті

Вивіскою фінального матчу було протистояння Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе. Особисту дуель зірок ПСЖ виграв француз, який у фіналі забив три голи проти двох у Мессі, ставши найкращим бомбардиром Мундіалю в Катарі. Однак навряд чи це додало Мбаппе позитиву, адже найпрестижніший трофей світового футболу їде в Аргентину. Ліонель Мессі став на один щабель з Дієго Армандо Марадоною, привівши свою збірну до статусу найсильнішої команди світу.

Представники футбольного світу не залишилися осторонь великого фіналу. Реакція маленької частини із них – вже на "Футбол 24".

Легенда Динамо і збірної України Олександр Шовковський одностайно назвав свого фаворита у вічній суперечці Роналду/Мессі. Що ж, за кількістю виграних Кубків світу рахунок став 1:0 на користь Лео. Найімовірніше, таким він і залишиться.

Його колишній одноклубник і колега Андрій Шевченко подякував Аргентині та Франції за чудовий фінал і привітав новоспечених чемпіонів світу, які забрали світову корону саме у команди Дідьє Дешама.

Колишній журналіст ТК "Футбол" Ігор Бурбас потролив Еммануеля Макрона. Як відомо, президент Франції полюбляє телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Роман Бебех розвинув тему, звинувативши Джанні Інфантіно у банальному боягузтві і жадібності.

По Інфантіно! Ви помітили скільки разів Макрона показали?! А по проханню нашого президента, то сцить інфантильний, що завтра прийдуть інші країни, де йдуть війни, і теж попросять. Але чому б не використовувати цей майданчик для добра?! А не суто заробітку? — Роман Бебех (@roman_bebekh) December 18, 2022

"Кожній збірній Аргентини потрібен Бог на полі. Через 36 років він повернувся до аргентинців. Тепер я бачив все", – стверджує Олександр Денисов.

"Мессі – найкращий. Це найкраща казка світового футболу", – вважає Ігор Циганик.

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабій вбачає у такому наддраматичному фіналі слід святого Миколая. Сподіваємося, головний подарунок для усіх українців ще попереду.

Наш колега Михайло Юхименко встиг посивіти, переконатися в легендарності Мессі та подякувати Богу, футболістам, електрикам і, звісно, ЗСУ.

Журналіст Євген Зінченко підкреслив факт, який повинен закрити усі дискусії щодо найкращого футболіста світу. Те, чого досяг Ліонель Мессі, не підкорялося нікому.

Українські зірочки – Єгор Ярмолюк і Дарія Білодід – чітко дали зрозуміти про свої симпатії у фіналі чемпіонату світу.

"Дієго зараз посміхається", – написав Пеле, відзначивши як Ліонеля Мессі, так і Кіліана Мбаппе. Сам Король футболу зараз вкотре перебуває в лікарні – зичимо легенді здоров'я.

"Прощання Генія. Уявляю на небесах вечірку мого друга Дієго. Знаю багатьох бразильців, які вболівали за Аргентину та Ліонеля Мессі", – вітання від легендарного Роналдо, який двічі підіймав над головою Кубок світу.

Партнери Зубастика по чемпіонській збірній Бразилії-2022 – Рівалдо та Кафу – долучилися до вітальних слів на адресу 7-разового володаря "Золотого м'яча". "Ти не міг не стати чемпіоном світу. Цей кубок – твій", – написали легенди.

Неймар просто не міг не привітати партнера по ПСЖ. А що ж Кріштіану Роналду, спитаєте? А нічого. Мовчанка. Принаймні, на момент підготовки цього матеріалу.

"Найкраща гра, яку я коли-небудь бачив", – емоційно написав Гарі Лінекер, висловивши захоплення Ліонелем Мессі порцією компліментів.

It’s been an absolute privilege to watch Lionel Messi for nearly 2 decades. Moment after moment of spellbinding, breathtakingly joyous football. He’s a gift from the footballing Gods. So pleased that he’s lifted the ultimate prize in our sport. Gracias y felicidades, campeón. pic.twitter.com/XTiZUcovLI — Gary Lineker (@GaryLineker) December 18, 2022

Естафету підхопили ще одні англійські легенди – Девід Бекхем та Алан Ширер. Ви лише погляньте, з ким Бекс перестрівся на фіналі! Хто згадав знаменитий матч ЧС-1998 у Франції?

Луїс Суарес одним із перших особисто привітав свого давнього друга. Уругваєць після вильоту з ЧС-2022 давно засмагає на пляжі, але знайшов час вшанувати колишнього партнера по Барселоні.

Але не Ліонелем Мессі єдиним. Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер виділив ще одного героя. Саме сейв Еміліано Мартінеса врятував Аргентину від поразки в екстра-таймі. Якби не він, у Аргентини був би не трофей, а море сліз.

This game showed why football is the greatest game of all️

This one is an all time classic

So many twists & turns, but this save from @emimartinezz1 was the biggest turning point#WorldCupFinal pic.twitter.com/QCD7X9BppJ — Jamie Carragher (@Carra23) December 18, 2022

Про клуби, за які виступають новоспечені чемпіони світу, згадувати даремно – усі привітали своїх футболістів. Окремо відзначимо Барселону, яка пам'ятає свою легенду. "Він зробив це. Найкраще, що коли-небудь було. Найкраще, що коли-небудь буде". Про кого це? Звісно ж, Лео Мессі. Жюль Кунде і Усман Дембеле можуть образитися, але їх зі срібними медалями привітали теж.

he did it ? pic.twitter.com/qD9Tger3gS — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2022

ПСЖ віддав належне своїм зіркам, які у фіналі Кубка світу опинилися по різні боки барикад. "Один із вас мав перемогти. Лео Мессі, ти назавжди увійдеш в історію. Ви можете пишатися собою", – звісно, навряд чи це втішить Кіліана Мбаппе.

Джанлуїджі Буффон віддав належне обом командам, які подарували видовище. Легенда знає, як це – вигравати і програвати фінали.

Аталанта Руслана Маліновського відзначила трьох своїх колишніх гравців – Папу Гомеса, Крістіана Ромеро і... Ліонеля Скалоні, який свого часу захищав кольори бергамасків, а тепер привів Аргентину до Кубка світу. Алехандро Гомес, до слова, став першим чемпіоном світу, який встиг пограти в УПЛ.